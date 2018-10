Uomini e Donne, la bomba di Tina: "Gemma sta con un uomo di 46 anni"

(Nel video sopra la discussione fra Tina e Gemma)

Fuoco e fiamme tra Tina e Gemmma nella puntata di lunedì. L'atmosfera si infiamma quando Tina accusa la dama di non essere interessata davvero a trovare un compagno e dopo una serie di botta e risposta al veleno lancia la bomba: "Gemma frequenta un uomo di Fiuggi, di 46 anni".

"Le segnalazioni non arrivano solo per le troniste e le corteggiatrici - spiega Tina a Maria - Mi sono arrivate anche su di lei". Maria vuole vederci chiaro e poco dopo viene fuori che questo signore di cui parla Tina è un ex compagno di Gemma. "E' una storia degli anni '80. Ho avuto un fidanzamento con un architetto di Fiuggi durata 10 anni".

"No, questo fa l'idraulico - la interrompe decisa Tina - E' un'altra storia".