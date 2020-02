Uomini e Donne, Giovanna Abate è la nuova tronista

Giovanna Abate è la nuova tronista del Trono Classico di ‘Uomini e Donne’. La 26enne romana, già corteggiatrice non scelta da Giulio Raselli che le ha preferito Giulia D'Urso, ha accettato la proposta con entusiasmo, e nella clip di presentazione diffusa di Witty TV, si è presentata raccontando la sorpresa per essere stata scelta in questo nuovo rulo all’interno del programma di Maria De Filippi.

Giovanna Abate nuova tronista di Uomini e Donne

“Mi hanno chiamato per venire a firmare delle cose, molto credibile, vero che io sono una farloccona, ma era tutto molto credibile. Siamo arrivati qui, ma c'era un buio totale, sono entrata e non c'ho capito niente, vedevo qualche ombra, poi ho capito che sarei diventata la nuova tronista”, ha raccontato Giovanna Abate che, dopo l'esperienza con Giulio Raselli, avrà finalmente l'opportunità di conoscere qualcuno che possa conquistarla.

Cosa la colpisce in uomo? “Non è la bellezza che mi cattura”, ha spiegato: “Se penso alle persone che veramente mi hanno fatto battere il cuore, sono quelle che mi hanno lasciato qualcosa di diverso anche nella movenza, io sono una molto attenta ai dettagli, alle movenze, all'odore al tatto di una persona, spero che mi arrivino sensazioni positive”.

“Adesso io mi dico ‘Giò non aver paura di lasciar vedere a chi merita le tue fragilità’ ed è l'augurio più grande che io mi possa fare”, ha ammesso la ragazza decisa ad affrontare l’esperienza con grande slancio.