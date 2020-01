Uomini e Donne, Giulio sceglie Giulia: il 'ti amo' tra le lacrime

(Nel video la scelta di Giulio)

A 'Uomini e Donne' è nata una nuova coppia. Giulio, combattuto fino all'ultimo, ha scelto Giulia, regalandole una delle dichiarazioni più belle nella storia del programma.

"Quando sei scesa la prima volta ti avevo notata subito - le ha detto -. Siamo andati in esterna la prima volta e ho sentito che c'era qualcosa di diverso, sono stato benissimo fin da subito e mi è cambiato qualcosa nel cuore. Ci sono stati alti e bassi, momenti difficilissimi per quanto mi riguarda".

Giulio quasi non riesce più a parlare, finché non interviene Maria De Filippi, che lo incoraggia a essere sincero con i suoi sentimenti. "E' difficile" dice emozionato, poi ce la fa: "Nelle ultime settimane arrivavo a casa, o negli studi, o al lavoro, e non ce la facevo più a stare senza di te. L'unica cosa che posso dirti, che sento forte, è dimmi di sì perché ti amo". E il sì di Giulia è arrivato, tra le lacrime e il loro abbraccio.