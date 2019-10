Uomini e Donne, Ida bacia Armando: Riccardo reagisce malissimo

(Nel video sopra Ida e Armando in studio parlano del loro bacio)

Ida ha definitivamente voltato pagina. Riccardo è un capitolo chiuso ormai e con Armando sembra voler fare sul serio. I due si sono baciati durante un'esterna, un bacio "molto passionale" ha raccontato in studio la dama, provocando la dura reazione dell'ex fidanzato.

"Vedendo queste ultime settimane non me lo aspettavo - ha detto Riccardo -, perché ha fatto capire che era ancora interessata a me. Ha voluto far capire a tutti che c'era ancora un interesse nei miei confronti". Una versione non condivisa da Ida, che al contrario è molto presa dal nuovo corteggiatore, ed è proprio lui poco dopo a farsi sentire con Riccardo: "Io l'ho trattata da donna, ho avuto rispetto. Prima di darmi la mano ci ha messo un'ora. Secondo me non veniva trattata da donna da parecchio tempo e forse ci sono riuscito".

"Probabilmente da quando non ci siamo più visti" ha risposto Guarnieri infastidito, ma anche rassegnato. Ormai la sua Ida sembra proprio non voler più tornare indietro.