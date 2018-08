Uomini e donne, Lara Zorzetto prossima tronista? Parlano gli autori

Ha fatto sognare il pubblico di 'Temptation Island' con le sue frasi cult ( "Ti apro come una verza", cit) e adesso Lara Zorzetto potrebbe approdare a 'Uomini e Donne'. A confermarlo Raffaella Mennoia, autrice del programma di Canale 5 e braccio destro di Maria De Filippi.

Da subito, sin dalla conclusione di Temptation, il pubblico ha tifato affinché a Lara venisse assegnato il Trono. Un modo per riscattarsi dopo la deludente fine della relazione con l'ex fidanzato Michael. Ebbene gli umori dei telespettatori sono stati ascoltati. "Se questa estate non si accoppierà, la mitologica Lara Rosie Zorzetto siederà sul prossimo trono di Uomini e Donne", fa sapere Alberto Dandolo su Instagram, pubblicando l'intervista fatta alla Mennoia. La data d'inizio del dating show non è ancora stata comunicata ma potrebbe essere compresa tra il 10 e il 17 settembre 2018.