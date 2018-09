Uomini e Donne, in arrivo il confronto televisivo tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella?

Mancano pochissimi giorni alla partenza della nuova stagione di Uomini e Donne e iniziano a trapelare alcune indiscrezioni. Oltre ai nomi dei tronisti (ormai si conoscono quasi tutti), il magazine 361 svela che la trasmissione potrebbe aprirsi con un confronto che i telespettatori attendono con ansia.

Si tratta del confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Il ragazzo, nella stagione 2018-2019 di Uomini e Donne, vestirà il ruolo di tronista. Accanto a lui, sempre per il Trono Classico, ci sarà anche Lorenzo Riccardi (altro corteggiatore della Affi Fella giunto in finale). Ebbene, l'ex tronista riccia potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne per un confronto televisivo con il suo ormai ex fidanzato.

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, relazione finita

Riepilogando brevemente, Sara Affi Fella era giunta alla scelta con Luigi Mastroianni da una parte e Lorenzo Riccardi dall'altra. La sua scelta era poi caduta sul primo. Ma dai baci ai litigi il passo è stato veloce. Troppo. I due si sono lasciati quasi subito e non bene.

Stando a quanto anticipato da 361 magazine, Luigi Mastroianni potrebbe rivelare proprio a Uomini e Donne alcuni inaspettati retroscena sulla sua love story con Sara. Non resta che attendere il prossimo 10 settembre. Appuntamento alle 14,45 su Canale 5.