Arriva “Uomini e Donne Magazine”, il primo settimanale ufficiale del talk di Canale 5

“Uomini e donne” approda in edicola. Il talk di Canale 5 lancia un nuovo settimanale completamente dedicato al brand televisivo che da oltre 20 anni appassiona quotidianamente oltre 3 milioni di telespettatori. La rivista sarà in edicola ogni giovedì a partire dall’8 marzo al prezzo lancio di soli 50 centesimi.

"Uomini e donne magazine", tutti i retroscena su tronisti e corteggiatori

Il giornale è composto da 68 pagine di racconto, che narrano e approfondiscono le vicende dei protagonisti del programma. Attraverso interviste esclusive, focus ad hoc, rubriche e imperdibili rarità l’obiettivo è di svelare ai lettori la sfera più privata e più intima dei tronisti e dei corteggiatori del “Trono classico” e degli amatissimi personaggi del “Trono Over”. Attraverso aneddoti, curiosità e foto esclusive “Uomini e Donne Magazine” farà conoscere agli appassionati particolari inediti dei loro beniamini.

Un modo inedito per conoscere attraverso le immagini e le parole quello che avviene dietro le quinte di un programma che ha cambiato la storia della televisione e del modo di raccontare e mettere in campo i propri sentimenti alla ricerca dell’amore ma anche dell’amicizia, del piacere di frequentarsi e di conoscersi.

La "Posta del cuore" di Francesco Monte e tutte le rubriche

Arricchiscono le pagine del magazine diverse rubriche tra cui: la Posta del cuore, di Francesco Monte, People, che raccoglie le ultime notizie su ex tronisti ed ex corteggiatori e sulle coppie formatesi grazie al programma, Beauty, con i consigli di bellezza di Giula De Lellis, Ti racconto un libro, che propone ogni volta un testo da leggere consigliato da uno dei protagonisti del talk, Indovina chi è, un divertente gioco tra passato e presente dei personaggi più amati, le pagine sul Fitness con i preziosi consigli di Jack Vanore, Playlist, per conoscere la musica preferita da tronisti e corteggiatori e i Saluti di Saki, che in questo numero contengono le frasi cult di “Uomini e donne”.