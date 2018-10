Bomba a 'Uomini e donne', la tronista lascia il programma

Mara Fasone lascia il trono di 'Uomini e donne'. La tronista, discussa fin dalla prima puntata del dating show di Canale 5, ha deciso di abbandonare il programma.

Stando ad alcune indiscrezioni del sito 'Il vicolo delle news', solitamente molto attendibile, Mara non si è presentata alle registrazioni della trasmissione che si sono svolte nella giornata di oggi. A comunicare il suo addio è stata la stessa Maria De Filippi. La ragazza avrebbe fatto sapere alla redazione di non sentirsi più adatta al contesto. La notizia arriva in seguito a molte critiche piovute sulla ventiseienne siciliana, finita nel mirino degli haters a causa di un atteggiamento giudicato da più parti troppo saccente.

Chi è Mara Fasone

Maria Antonietta, detta Mara ha 26 anni ed è nata a Palermo. All’età di 5 anni si è trasferita insieme alla sua famiglia in Germania perché i suoi genitori non trovavano lavoro in Sicilia e ha vissuto lì per 10 anni. Mara non ha avuto una vita facile. Abita da sempre in una casa popolare con sua madre, suo padre e le tre sorelle e sin da bambina si è trovata a fare i conti con periodi di povertà. Questo l’ha portata a crescere in fretta, a dover badare alle tre sorelle più piccole e a dare una mano in casa arrivando a fare anche tre lavori in un giorno.

Nonostante i problemi familiari siano oggi risolti, Mara non ha un punto di riferimento e nella vita si sente profondamente sola.

Il suo sogno più grande è quello di diventare mamma e crearsi una famiglia. Partecipa come tronista a Uomini e Donne perché spera di innamorarsi e di trovare un uomo che la rispetti e che abbia i suoi stessi ideali.