Uomini e Donne, Maria De Filippi: "Non metto più la mano sul fuoco su chi è seduto lì"

(Nel video sopra Maria De Filippi)

Ha imparato la lezione Maria De Filippi, che dopo lo scandalo di Sara Affi Fella, la quale mentì spudoratamente per mesi sostenendo di essere single, ci va con i piedi di piombo quando si tratta di tronisti e corteggiatori.

Rispondendo a una domanda di Lorenzo a proposito della fiducia, la padrona di casa è stata molto chiara: "Io ormai non metto più nessuna mano sul fuoco su chi è seduto lì. L'anno scorso l'avrei messa, ora non mi fido più delle mie sensazioni. Quando mi hanno detto al telefono cosa era successo con chi era lì seduto non ci credevo. Mi hanno girato i messaggi che c'erano tra lei e il suo ex fidanzato. Se non lo avessi sentito con le mie orecchie non ci avrei creduto. Mi ero fidata di un'impressione e di una conoscenza superficiale, perché tolta la trasmissione non avevo un rapporto diretto, ma ci credevo".