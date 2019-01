"Mi sento una m***", "Lo sei": Maria De Filippi senza peli sulla lingua con il tronista

(Nel video sopra il confronto tra Lorenzo e Giulia)

Colpo basso per Giulia. Dopo le continue lamentele da parte di Lorenzo, la corteggiatrice è arrivata a sorpresa da Torino e organizzato un'esterna per lui, ma il vero colpo di scena glielo ha riservato il tronista non presentandosi.

"Sono venuta fino a qua, gli ho fatto una sorpresa e non si presenta? - ha commentato con grande delusione Giulia - La reputo una decisione stupida e fuori luogo e sinceramente anche da cafona. Ho perso anche la voglia di arrabbiarmi con lui, è troppo incoerente".

I commenti in studio non sono stati migliori, soprattutto da parte della padrona di casa. Quando Lorenzo ha ammesso di sentirsi in colpa dopo aver visto la reazione di Giulia, Maria De Filippi non ha avuto pietà. "Adesso mi sento una me***" ha confessato il tronista e Queen Mary affonda: "Perché lo sei". Risate in studio, ma il colpo è stato incassato.