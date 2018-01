Uomini e Donne, Mariano Catanzaro è il nuovo tronista

“Sul trono di Uomini e Donne è finalmente arrivato l’uomo dalle mille sfaccettature”: viene presentato così Mariano Catanzaro quale nuovo tronista del programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’, in onda su Canale 5 dopo la pausa natalizia.

Il ragazzo napoletano, già volto di Uomini e Donne, è stato annunciato in un video di presentazione sul sito Witty che ha mostrato i caratteri più salienti dell’ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirèe Popper, ora successore di Paolo Crivellin.

Come fa sapere il sito di Maria De Filippi, giovedì lo scorso 28 dicembre si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne che dovrebbero tornare in onda il prossimo lunedì 8 gennaio 2018.

Uomini e Donne, chi è Mariano Catanzaro

Mariano Catanzaro, classe 1993, è nato a Napoli e ha ricoperto per ben due volte il ruolo di corteggiatore di Uomini e Donne con Valentina Dallari e con Desirée Popper.

Mariano, inoltre, ha partecipato anche alla terza stagione della web serie, ideata da Lory del Santo, "The Lady 3".

Dotato di particolare ironia, l’ex corteggiatore è dunque pronto per rimettersi in gioco in cerca della sua tanto desiderata metà e si siederà accanto a Nifular, Sara e Nicolò.