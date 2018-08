Uomini e Donne, l’Aut Aut di Tina e i nuovi tronisti: tutte le indiscrezioni

Uomini e Donne, nuova stagione: tutte le indiscrezioni

E’ passato circa un mese da quando avevamo smentito l’assenza di Tina Cipollari nella prossima stagione di Uomini e Donne, ma, a distanza di diverse settimane, l’indiscrezione torna ad occupare le riviste di gossip. Forse, questa volta, qualcosa di vero c'è?

Il 29 agosto inizieranno le registrazioni del programma televisivo della De Filippi, ma ancora non sono chiari né i tronisti, né tantomeno gli opinionisti. Stando ad alcune indiscrezioni pubblicate da riviste e siti di gossip, sembrerebbe che Tina abbia dato un serio Aut Aut a Maria De Filippi: o lei o Giorgio Manetti sarebbero state le condizioni imposte dalla storica vamp di Uomini e Donne.

Tina Cipollari via da Uomini e Donne?

Crediamo che la De Filippi non si lascerà scappare così un personaggio come Tina, difficilmente sostituibile e che da anni è tanto amato dal pubblico. Intanto continua anche il toto-tronisti. Il pubblico chiede a gran voce la presenza di Lara Zorzetto, reduce da Temptation Island e il grande ritorno di Giulia De Lellis. Spunta anche il nome di Francesco Chiofalo (ex di Selvaggia Roma) per il trono maschile. Mentre ancora non si sa nulla sul trono gay.

Non resta che attendere la prima messa in onda delle nuove puntate per scoprire a cosa avranno pensato Maria De Filippi e tutta la redazione di Uomini e Donne per la stagione 2018-2019 del programma televisivo. Ma già il 29 agosto, con l’inizio delle registrazioni, Queen Mary potrebbe svelare qualcosa.