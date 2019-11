Uomini e Donne, Veronica dice ‘no’ ad Alessandro e diventa la nuova tronista

(Le parole della nuova tronista di 'Uomini e Donne' Veronica Burchielli dopo essere stata scelta)

La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne registrata giovedì 31 ottobre è stata teatro di una grande sorpresa per il pubblico di Canale 5 e pure per la stessa destinataria della notizia che non si aspettava di essere scelta come nuova tronista del programma. Lei è Veronica Burchielli, 21enne di La Spezia già corteggiatrice di Alessandro Zarino, che, dopo aver rinunciato ad allacciare un legame con lui, è stata chiamata a sedere sull’ambita poltrona.

Veronica Burchielli nuova tronista di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni pubblicate da VicoloDelleNews, oltre alla presentazione di Carlo Pietropoli, nuovo tronista del programma, la puntata è stata molto incentrata su Alessandro Zarino, deciso di dare una svolta inaspettata al suo percorso decidendo di scegliere la corteggiatrice Veronica Burchielli per iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere. Ma la ragazza gli ha rifilato un secco rifiuto, non credendo nelle sue intenzioni e ammettendo di non sentirsi apprezzata. E’ stato allora che Maria De Filippi, dopo aver salutato Alessandro, ha elogiato Veronica per il suo percorso e l’onestà con cui lo ha sempre affrontato, proponendole di diventare la nuova tronista di questa stagione della trasmissione.

“Sono emozionata e molto contenta, vuol dire che si è visto del buono”, ha affermato Veronica pronta a conoscere una persona nuova che possa conquistare davvero il suo cuore.