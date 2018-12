‘Uomini e Donne’ sbarca in prima serata: la decisione di Maria De Filippi

Novità per ‘Uomini e Donne’, uno dei programmi di punta di Canale 5 che ha fatto della collocazione pomeridiana quotidiana la sua caratteristica distintiva.

Stando all’anticipazione di DavideMaggio.it, Maria De Filippi è pronta a far sbarcare in prima serata la sua ‘creatura’ secondo precise modalità che riprendono i momenti salienti del format.

Le quattro o sei serate in programma dovrebbero essere quelle riguardanti le scelte dei tronisti della trasmissione, ovvero Andrea Cerioli, Iván González, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella.

Verrà poi proposta in prima serata anche la ‘villa‘ di Uomini e Donne con annessa festa che sancirà il momento della scelta.

Uomini e Donne in prima serata senza Maria De Filippi

Sempre il sito di Davide Maggio anticipa che Maria De Filippi non apparirà mai in video, mentre Valeria Marini, arruolata nelle vesti di party planner per le ‘feste di fidanzamento’ degli ex tentatori Cerioli e González, sarà presente per introdurre al party finale gli ospiti dei tronisti.

La trasmissione, leader del pomeriggio in tv con i suoi quasi 3 milioni di spettatori, è già sbarcata in prima serata in passato. L’ultima volta poco più di un anno fa (18 marzo 2017), per uno speciale in onda di sabato e ribattezzato Le Olimpiadi della TV con i principali protagonisti di Uomini e Donne (tronisti, corteggiatori, opinionisti).