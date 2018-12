Uomini e Donne in prima serata, due volti ‘familiari’ prendono il posto di Maria De Filippi

Ormai la notizia è certa da settimane: Uomini e Donne, lo storico programma pomeridiano di Canale 5, sbarcherà in prima serata per 4 o 6 serate, così da rendere ancora più speciali le scelte dei tronisti.

Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella faranno la loro scelta in una villa, set esclusivo della versione serale di Uomini e Donne, accompagnati da Valeria Marini, che si calerà nei panni di ‘party planner’ per rendere il tutto ancora più speciale.

Ma non è tutto, perché Davide Maggio anticipa che, al timone di Uomini e Donne ‘Il serale’ non ci sarà Maria De Filippi, ma, comunque, ci saranno due donne di casa. Chi sono? Si tratta di Giulia De Lellis e Gemma Galgani, entrambe amate e criticate, allo stesso tempo, dagli spettatori fedeli della trasmissione.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani conduttrici di Uomini e Donne 'Il serale'

“Per Giulia si tratta di un ‘ritorno a casa’ – si legge sul sito Davidemaggio.it - dopo aver vissuto una stagione da corteggiatrice di Andrea Damante che le ha permesso di trovare l’amore (almeno fino a quando è durato) e la fama. Gemma é, invece, il volto di punta, da ormai alcuni anni, di Uomini e Donne over. Da un lato, dunque, la tempra di Giulia, dall’altro la sensibilità della dama torinese, unite per dare manforte al tronista di turno, alle prese con l’individuazione della persona che potrebbe essere la compagna della vita”.

Sempre secondo quanto si legge sul sito, Giulia avrà il compito di interfaciarsi con i tronisti più giovani e Gemma con quelli un po' più adulti. Anche un’altra donna sarà presenta alle serate di Uomini e Donne, si tratta della costumista Anahi Ricca che avrà il compito di giudicare i look dei partecipanti.

Ancora non si conoscono le date precise in cui la versione serale di Uomini e Donne andrà in onda, ma dovrebbero essere tutte tra gennaio e febbraio.