Uomini e donne, colpo di scena: la "scelta" è una ragazza del pubblico | VIDEO

(Nel video in alto, la proposta di nozze alla ragazza del pubblico)

Un ibrido tra 'Uomini e Donne' e 'C'è Posta per Te' è quello andato in onda oggi pomeriggio negli studi del dating show di Canale 5, dove per la prima volta a promettersi amore è stata una coppia "comune", più precisamente quella composta da Roberta, una ragazza presente nel pubblico in studio, e il suo fidanzato, che ha voluto fargli una proposta di matrimonio a sorpresa nella trasmissione che lei ama di più.

E' stata Maria ad invitare Roberta ad alzarsi dai sedili della platea per raggiungere il centro della scena. Qui, ad attenderla, due poltrone rosse. Quindi la De Filippi le ha letto la lettera scritta dal compagno, mettendo in scena un momento in perfetto stile 'C'è Posta': "Non avrei mai immaginato di fare una cosa del genere - scrive lui - Ma l'ho fatto perche sei speciale. Nei momenti difficili mi basta un tuo bacio per farmi sorridere. I tuoi sorrisi e i tuoi modi buffi riempiono d'amore ogni mio giorno. Mi parli sempre con amore anche quando qualcosa ti infastidisce. Io ti voglio nella mia vita qualsiasi cosa accada.Il posto più sicuro per me sono le tue braccia. Ti devo tutto, mi completi. Per gli anni che verranno riuscirai a renderla ancora più bella. Sono pronta a condividere ogni gioia e ogni dolroe con te, perché se lo vorrai sarà per sempre".

Ed è stato in questo momento che il futuro sposo è sceso dalla scala con un mazzo di rose rosse, si è seduto di fronte alla sua amata, l'ha guardata negli occhi e le ha chiesto la mano. Lei, tra sorrisi e commozione, ha pronunciato il fatidico sì di fronte a milioni di spettatori.