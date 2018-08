Maria De Filippi anticipa il ritorno in tv, colpo basso per la Balivo

Sarà una lotta senza esclusione di colpi la prossima stagione televisiva. Rai e Mediaset sono già in trincea, schierate con i loro programmi di punta e nuove trasmissioni che promettono battaglia, e qualcuno ricorre già alle prime strategie.

Maria De Filippi non molla di un centimetro e la decisione di anticipare il ritorno di Uomini e Donne la dice lunga. Si parte lunedì 10 settembre, una settimana prima rispetto agli altri anni. Il motivo? Non lasciare a Caterina Balivo e al suo nuovo programma "Vieni da me", in onda tutti i pomeriggi sui Rai 1, neanche una puntata di ossigeno. La conduttrice si troverà davanti alla potente concorrenza di Queen Mary - con tutto il carrozzone di tronisti al seguito - fin dall'esordio.

Un debutto certamente non semplice, anche se la Balivo crede molto in questa nuova avventura e considerando il grande ascendente che ha sul pubblico, non fa male. La partita è aperta.