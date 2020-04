"Uomini e donne" presto di nuovo in onda dopo la sospensione per il coronavirus

Uomini e Donne pronto a tornare in onda. Il dating show di Maria De Filippi, interrotto lo scorso 13 marzo a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, dovrebbe ripartire su Canale 5 da lunedì 20 aprile, solito orario.

È probabile che ad andare in onda saranno prima le puntate inedite registrate quando ancora non erano entrate in vigore le restrizioni e poi una versione "aggiornata" del programma, per venire incontro alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale imposte dalla situazione. Nei giorni scorsi sono state aperti i nuovi casting. Nelle schede pubblicate sui social ufficiali del programma si chiede: “Vuoi corteggiare con le parole?”.

Uomini e Donne, quando torna e come cambierà il programma?

Pubblicando su Instagram una foto pre-Coronavirus di un affollato dietro le quinte, la storica autrice del programma Raffaella Mennoia aveva scritto:

“Assembramenti del passato..assembriamoci presto❤️ @uominiedonne stiamo lavorando per voi..con la speranza di farvi un po’ di compagnia.. ci siamo quasi..ma senza assembramenti..stare vicini da lontani”

Un messaggio che aveva fatto felici i fan, i quali però avevano comunque espresso qualche preoccupazione a riguardo “Non tanto presto, sarebbe imprudente e si vanificherebbe quanto fatto finora. Si a messaggi di speranza, per tutto il resto meglio attendere”, era stata la risposta di uno di loro. Ma c’è anche chi non vede l’ora di ritrovare un appuntamento leggero.

“Adorabile ... se penso che per guardare le puntate le registro tutto perché lavorando in ospedale non ho mai tempo, ma credimi appena rientro a casa la prima cosa che faccio appena entro in cucina, e mettere uomini e donne!

Lavoro in ospedale tutto il santo giorno, adesso è ancora più difficile, ma credimi, voi siete uno svago totale. Dimentico tutto, e adesso che non ci siete mi mancate tanto. Aspetto che tutto si sistemi. Grazie per la dedizione al vs lavoro, siete veramente unici♥️”, scrive un’altra utente.

