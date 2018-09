Uomini e donne, quanto guadagna Tina Cipollari? L'indiscrezione sul cachet stellare

E' uno dei volti storici di 'Uomini e donne'. Tina Cipollari, 52 anni, è la vera attrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, con la sua irriverenza e le battutine rifilate alle coppie del programma.

Ma quanto guadagna Tina? Se lo è chiesto il sito 'FidelityHouse', che riporta un'indiscrezione (mai confermata) sui guadagni dell'opinionista, presente in trasmissione da ormai 17 anni. Ebbene, stando a quanto affermato dal sito, la Cipollari e il collega Gianni Sperti guadagnerebbero una cifra compresa tra i 1000 e i 2000 euro a puntata.

Come gli esperti di 'Uomini e donne' sapranno, però, le puntate della trasmissioni non vengono registrate singolarmente. Ogni registrazione, infatti, comprende tre puntate nel caso di Trono Over e due in caso di Trono Classico. Non è chiaro, dunque, se la presunta cifra riportata dal sito sia da riferire all'intera registrazione o alla singola puntata.