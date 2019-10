Uomini e Donne, Riccardo in lacrime davanti a Ida: "Ti amo ancora"

(Nel video sopra la lettera di Riccardo per Ida)

A un anno dalla rottura, Riccardo Guarnieri tenta il tutto per tutto. Vuole riconquistare Ida, che ultimamente si è avvicinata molto ad Armando, anche se l'ex compagno resta il suo punto debole. Il cavaliere ha messo nero su bianco i suoi sentimenti, leggendo in studio una lettera d'amore che non ha lasciato indifferente la dama.

"Ci siamo amati e odiati - ha detto emozionato -. Ho commesso tanti errori e sicuramente quello più grave è di non essermi imposto da subito con pregi a difetti, facendomi andare tutto bene. Quando poi ho cercato di farti notare quello che non andava bene ho visto precipitare il nostro rapporto e mi sembrava di inseguire da solo una soluzione a tutto, ad un amore già malato da tempo ma per me grandissimo, il più importante della mia vita".

Un altro errore, ha confessato Riccardo, è stato quello di essersi buttato subito in una nuova storia: "Fingevo una serenità che non c'è mai stata". Poi il tira e molla, i tentativi di riconquistarla, fino alla dichiarazione d'amore più bella che potesse farle: "Sono consapevole che non sono riuscito a dimostrare l'amore che provo per te, ma ha prevalso l'orgoglio. Voglio che tu sappia che la considerazione che ho di te come donna e mamma non cambierà mai. Con il tempo ho conosciuto una donna forte e coraggiosa nell'affrontare tutte le difficoltà che la vita ti ha messo davanti. Avrei fatto di tutto per rendere felice te e il piccolo. Sono proprio uno stupido perché credo di amarti ancora".

Le parole di Riccardo hanno toccato profondamente Ida, che però non se la sente di tornare indietro, o almeno non adesso. "Mi hai fatto stare male - ha spiegato -. Mi hai abbandonata. Non riuscivo più a uscire di casa. L'amore deve essere bello, non ti deve far stare male e io ora ho paura di rivivere quello che ho passato".