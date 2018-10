Uomini e Donne, Nicola in lacrime: tutta la verità su Sara Affi Fella

(Sopra l'intervento di Nicola a Uomini e Donne)

A Uomini e Donne si affronta una volta per tutte l'affaire Sara Affi Fella, che durante il suo trono ha mentito alla redazione del programma dichiarandosi single, quando invece era ancora fidanzata con Nicola Panico. E' stato proprio lui è far scoppiare la bomba con una telefonata in cui raccontava tutto.

Dopo settimane di polemiche e voci di ogni tipo, Nicola racconta tutta la sua verità nella puntata di venerdì. "Ho subito molte pressioni per non parlare, da parte di persone della sua famiglia e di amiche in comune - spiega in lacrime - Per 8 mesi sono stato un fantasma. Mi sono completamente fidato di una persona che credevo fosse diversa. Tutto quello che ho visto in questi mesi di trono mi diceva che era finto, che voi le dicevate cosa fare, che i baci erano finti, che era una recita e dovevo stare tranquillo".

E Nicola le ha creduto, fino a quando è diventato impossibile non rendersi conto della realtà, che era ben diversa da quella che gli avrebbe fatto credere Sara: "Ci ho creduto come un uomo innamorato crede alla sua donna. Io fino a 9 giorni fa con lei mi sono baciato e poi sono venuto a sapere che lei era fidanzata già da un mese con questo ragazzo (Luigi, ndr). Ho contattato anche lui. Mi hanno rovinato la vita. Nessuno si è preoccupato di me, nemmeno la sua famiglia che l'ha coperta. Lei mi diceva che dopo il trono ci sposavamo, lei si guadagnava i soldi con i follower, io facevo il mio lavoro, facevamo una famiglia e il primo figlio lo dovevamo chiamare come mio papà. Questa storia l'ha portata avanti per tutto il trono. Io a questa cosa ho creduto, dicevo che non poteva giurare falso su mio padre. Invece ha giurato falso su mio papà". Indine precisa: "Non ho guadagnato un euro io su questo".