Uomini e Donne, Sara Shaimi è la nuova tronista

Sara Shaimi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Protagonista del Trono Classico, la 28enne si è presentata per la prima volta nella puntata del dating show in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

Chi è Sara Shaimi, nuova tronista: lavoro e vita privata

Capelli castani, occhi scuri e lineamenti mediterraei, Sara ha 28 anni e lavora come assistente di volo. "Sono una ragazza di provincia - dice di sé - Il lavoro è la mia finesta sul mondo che mi permette di evadere. Ma più viaggio e più apprezzo il lavore di casa. Vivo a Roma per lavoro, ma non riesco a staccarmi dalla mia Rieti. A Roma vivo in un monolocale di 25 metri quadri e, sebbene l'affitto mi porti via gran parte dello stipendio, mi ritengo fortunata ad avere lavoro rispetto a tati ragazzi della mia età".

Sara è una ragazza solare. "Amo sorridere perché sono entusiasta della vita e penso che il sorriso faccia bene come abbraccio sincero e bacio". Ed è molto legata alla famiglia. "Mia madre è la persona più importante della mia vita - dice - ha fatto tanti sacrifici, per mantenerci e non farci sentire da meno rispetto agli altri".

Sara Shaimi e il rapporto con l'amore

Con l'amore ha sempre avuto un rapporto complicato. "Ho vissuto relazioni in cui non mi sono mai sentita apprezzata. Sono arrivata a sentirmi una nullità, qualcosa che nessun uomo dovrebbe permettersi di fare ad una donna. Ci sono stata molto male. Non ho mai avuto una storia normale fatta di condivisone e quotidianità come un pranzo insieme o un cinema. Solo col tempo ho capito che quella sbagliata non ero io, ma chi mi circodava". E così ora cerca l'amore a Uomini e Donne.