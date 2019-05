Uomini e Donne, ecco la scelta di Andrea Zelletta | VIDEO

Tempo di scelte d'amore per Andrea Zelletta. Dopo Angela Nasti (da ieri ufficialmente fidanzata con Alessio Campoli), oggi il 25enne milanese ha scelto la sua compagna di vita a 'Uomini e Donne'. La scelta di Andrea è Natalia Paragoni, che ha avuto la meglio su Klaudia Poznanska. Una decisione che è arrivata rigorosamente in diretta, come voluto da Maria De Filippi, per evitare spoiler.

La scelta di Andrea è Natalia: il discorso e le foto

La scelta di Andrea è Natalia Paragoni, che da tempo ormai era data per favorita dal pubblico. Ecco il suo discorso: "Ad un certo punto del nostro percorso ti ho vista cambiare, hai avuto leggerezze che mi hanno fatto un po' pensare, fino a quando siamo andati a Milano e lì ti ho rivista come sempre. Lì ho rivisto i tuoi occhi sinceri. Poi c'è stata la villa, che mi ha mandato in confusione. Ho avuto giorni per pensare, ho fatto il gioco della bilancia, mettendo da una parte e dall'altra ciò che mi piaceva e non piaceva. Poi però ho messo da parte la ragione e ho ascoltato il cuore. Ora il mio cuore dice il tuo nome".

Natalia non ha risposto ad Andrea, si è limitata a baciarlo appassionatamente.

La scelta di Andrea non è Klaudia: il discorso

Andrea ha chiamato per prima Klaudia. La ragazza era evidentemente scossa. "Il nostro percorso è partito un po' in ritardo - le dice - ero un po' spaventato dai tuoi 18 anni, dai tuoi capelli rosa, le tue unghie, fino a quando in una puntata hai attirato la mia attenzione dicendo 'aoh, che dovemo fà'?'. E' stato allora che mi hai colpito subito". Andrea si è interrotto ed è scoppiato a piangere: "Non è facile". Anche Klaudia era in lacrime. "Mi hai fatto capire che sei una piccola donna, genuina, sincera, pura e con valori importanti. Pensi alla famiglia, alle cose importanti: per uan ragazza di 18 anni è strano e mi hai sorpreso per questo. Mi hai fatto vivere emozioni che non dimenticherò mai, ho cercato in te la scintilla e il caos che cercavo, ma al momento la scintilla non è scattata. Da te non mi aspetto niente, né che mi abbracci, né che mi saluti. So che non è facile. Porterò con me per sempre questi 4 mesi. Vorrei che tu ricordassi tutti per un sorriso, magari non ora, ma tra qualche tempo. Io ricorderò tutto con il sorriso".

Claudia ha risposto così: "Ho sceso queste scale perché volevo conoscere te e, insieme, i miei limiti. Nel corso del tempo la tua bellezza è passata in secondo piano perché ho apprezzato il tuo carattere. Non ho mai conosciuto uno come te. Qui dentro sono cresciuta, ho fatto tanti sbagli, ma da questi sbagli ho imparato. Non posso volerti male, perché sarei un'ipocrita. Ti voglio tanto bene. Ti auguro che con lei starai bene".

Queste, invece, le dichiarazioni di Andrea alla vigilia della scelta: "Mi sono seduto sul trono con la voglia di innamorarmi. Nella villa sono esplose emozioni incontrollabili: pur non essendo una persona ansiosa, non è stato facile gestire il nervosismo. Di questa esperienza mi mancheranno tutte le persone che che mi hanno seguito e accompagnato, mentre non avrò nostalgia delle puntate in studio e di quelle sensazioni di timore che mi assalivano ogni volta. Soffrivo molto in puntata. Dover affrontare le persone che ti piacciono nello stesso momento non è affatto semplice. Adesso è il momento di affrontare difficoltà più grande".

Nel video in basso, Angela Nasti e Giulia Cavaglia aspettano di conoscere la scelta di Andrea Zelletta

Chi è Andrea Zelletta di Uomini e Donne

Andrea Zelletta, 25 anni, vive a Milano e lavora come modello, pur non volendo continuare su questa strada.

“Ho 25 anni e nella vita faccio il modello - ha raccontato di sé - Ma come prima cosa sono Andrea. Tutto il resto arriva dopo. La moda non era il mio sogno, è capitato. Ora che sono più grande, però, cerco altri stimoli. Sono frizzante, determinato, ma soprattutto ambizioso. Non mi accontento delle mezze misure, e in tutto devo sempre ottenere il massimo. Sono disposto anche a mettere in standby delle certezze della mia vita a favore di esperienze nuove e inaspettate".

"Una cosa che non può e non deve far parte della mia vita è la monotonia - aggiunge - Lavorare nella moda mi ha dato la possibilità di girare tutto il mondo. Non mi piacciono le etichette e non giudico chi non conosco, e mi piacerebbe che anche gli altri non lo facessero con me".