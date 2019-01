Uomini e Donne, il serale: prime anticipazioni e foto della location

Manca poco alla versione serale di ‘Uomini e Donne’: lo storico programma pomeridiano di Canale 5 è pronto a sbarcare in prima serata, così da rendere ancora più intriganti i momenti clou delle scelte dei suoi tronisti che, di norma, avvengono nel corso delle consuete fasce orarie.

Stavolta, però, la decisione di cambiare collocazione ha invertito la consuetudine che, tra le varie novità, non vedrà la presenza di Maria De Filippi alla guida della trasmissione.

Cresce, dunque, l’attesa per la versione inedita della trasmissione, rispetto alla quale poco fa l’autrice Raffaella Mennoia ha anticipato qualche dettaglio.

Uomini e Donne, il serale: le anticipazioni

Con varie Instagram Stories, Raffaella Mennoia ha dato le prime anticipazioni sul serale di Uomini e Donne, in particolare sulla location in cui si terranno le scelte dei tronisti di quest’ultima edizione.

“Volevo ricordarvi che da oggi siamo di nuovo in onda. E volevo dirvi che io sto andando a vedere la location per il Serale di Uomini e Donne. Vi pubblico qualcosa. Pochissimo perché non bisogna spoilerare niente!”, ha detto ai follower Raffaella Mennoia prima di pubblicare le seguenti foto della location del serale di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, il serale: i tronisti

Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella faranno la loro scelta in una villa, set esclusivo della versione serale di Uomini e Donne, accompagnati da Valeria Marini, che si calerà nei panni di ‘party planner’ per rendere il tutto ancora più speciale.

Uomini e Donne, il serale: chi conduce al posto di Maria De Filippi?

In attesa che arrivino comunicazioni ufficiali in merito al serale di Uomini e Donne, sono state diffuse le prime indiscrezioni che attenuano soprattutto quella che è la curiosità più grande, ovvero chi prenderà il posto di Maria De Filippi nella conduzione.

Davide Maggio ha anticipato che al timone di Uomini e Donne ‘Il serale’ potrebbero esserci Giulia De Lellis e Gemma Galgani, presenze note della trasmissione.

La prima, corteggiatrice di Andrea Damante con cui ha avuto una lunga relazione, avrà il compito di interfacciarsi con i tronisti più giovani, mentre Gemma con quelli un po' più adulti. Anche un’altra donna sarà presenta alle serate di Uomini e Donne, si tratta della costumista Anahi Ricca che avrà il compito di giudicare i look dei partecipanti.

Uomini e Donne, il serale: quando va in onda

Quanto alle date del serale di Uomini e Donne, ancora non è stato diffuso il palinsesto, ma si ritiene che la messa in onda dovrebbe essere programmata tra gennaio e febbraio.