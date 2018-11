Uomini e Donne, Ursula esce con Armando ma Sossio non molla

(Nel video sopra il confronto tra Ursula e Armando)

Ursula e Armando sono sempre più vicini, ma a minare la serenità di questa possibile futura coppia è Sossio, geloso e ancora innamorato della sua ex. Continua a cercarla, a chiamare in redazione dicendo, arrivando addirittura a raggiungerla a sorpresa, come è accaduto giorni fa.

"Ci siamo incontrati a un evento - ha raccontato Ursula in studio - E anche lì ha provato a parlarmi, ma io ero di ghiaccio e non gli ho permesso di farmi cambiare idea in nessun modo. Ho visto che sta molto male. L'altro giorno stavo facendo lezione e me lo trovo in classe con un mazzo di rose, un peluche e una lettera".

Sossio le sta provando tutte per riconquistarla, ma Ursula non cede. Inflessibile - e parecchio infatidito - Armando: "Se lui continua a essere ancora presente nella tua vita io mi faccio da parte. Se hai ancora dei problemi con lui, un ripensamento o altro, non è bello che io stia in mezzo.Tu hai detto che non mi vuoi perdere, mi hai chiesto di capire e di avere pazienza". La pazienza però ha un limite.