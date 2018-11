Uomini e Donne, Sossio in lacrime si dichiara a Ursula: "Voglio te, lascio il programma"

(Nel video sopra la dichiarazione di Sossio a Ursula)

Un Sossio così non si era mai visto. Pentito e pronto a tutto per riconquistare Ursula, nella puntata di martedì si è dichiarato in lacrime alla sua ex: "Sto capendo il dolore che ti ho dato a Temptation. Sono stato da te in settimana e in quell'abbraccio ho sentito l'amore che ci siamo dati, ho sentito tanta emozione da parte tua. Sono qui per dirti che sono uno stupido, voglio dirlo a tutti che sono un cog*** perché ho capito che sto perdendo una donna importante per me. Sono disposto a modificare tutti quegli atteggiamenti che ci hanno portato alle nostre litigate".

Parole importanti che hanno toccato Ursula, emozionata anche se ancora molto frenata nei suoi confronti. "Voglio cambiare per te - ha proseguito Sossio in lacrime - Dal primo giorno che ho messo piede qua ti ho detto che ti avrei permesso di conoscere anche altre persone ma sono stato un cog***. E' stata solo spavalderia, non posso accettare una cosa del genere. Sto guardando un film dove non sono io il protagonista. Sono qui perché voglio vivere la favola un'altra volta con te, sono innamorato perso. Non ho cambiato idea, voglio avere una famiglia con te e quella bambina che volevamo. Ti chiedo di darmi un'altra possibilità. Ti voglio vedere e voglio avere l'esclusiva perché non ti posso più condividere con un'altra persona. Se tu non me la dai io abbandono il programma".

Una decisione che ha ribadito anche a Maria De Filippi: "Mi dispiace, io lascio il programma perché ho occhi solo per lei. Sono pronto a dargli qualsiasi dimostrazione". "Devo capire cosa provo per te" ha commentato Ursula. La strada del ritorno non sembra più così distante.