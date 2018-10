Uomini e Donne, Sossio svela quel dettaglio intimissimo: Ursula è una furia

(Nel video sopra la versione di Sossio)

Fuoco e fiamme tra Sossio e Ursula nella puntata di giovedì. I due, che si sono lasciati dopo "Temptation Island Vip", se ne sono detti di tutti i colori dopo che l'ex calciatore ha raccontato la sua versione sul post-reality, lasciandosi sfuggire una dettaglio molto intimo che ha mandato su tutte le furie Ursula.

Sossio non solo ha raccontato di aver fatto recentemente l'amore con lei, ma ha lanciato anche una frecciatina bollente che lascia intuire qualcosa di molto delicato nella loro intimità. "Appena ho riavuto il mio telefonino l'ho cercata - ha detto - Per dieci giorni le ho scritto messaggi in cui chiedevo scusa perché riconosco di aver sbagliato e di averle mancato di rispetto, anche se non ho fatto niente alla fine. Ho chiesto il favore di poterla rivedere perché avevo delle cose da dirle, lì ci sono stati troppi malintesi. Mi è sempre stato negato questo incontro, non potendo incontrarla ho chiesto aiuto a un amico in comune e d'accordo con lui sono partito una domenica mattina e sono andato sotto casa sua. Lei si è meravigliata, ma quando mi ha visto si è fatta piccola. C'era una parte di lei che diceva 'str***' ma c'era un'altra parte che diceva 'ci hai messo tutto sto tempo a venire?'. All'inizio abbiamo litigato, ma anche nel litigare c'era un sentimento, ci si abbracciava, c'è stato un contatto. Io ci tenevo a chiedere scusa per quello che ho fatto. Naturalmente dopo aver litigato si fa pace facendo l'amore. E' successo anche questo e non solo una volta, visto che ho bisogno dell'aiutino".

A questo punto Maria ha interrotto il video di Sossio e lo ha fatto entrare. Apriti cielo. Per lui solo critiche da parte di Gianni, Tina e del pubblico, poi il colpo di grazia di Ursula: "Certe cose in tv non le dici perché abbiamo entrambi dei figli. Cosa volevi dire, che Ursula cede a te? Ursula non cede a te, anzi, se inizio a raccontare i particolari di quelo giorno e del prima, per quanto riguarda quel nostro discorso intimo di cui stai parlando, penso che non ti conviene. Ti conviene alzarti e andartene. Non ti permettere più di inventare cazz***, mi hai rotto".