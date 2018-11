Uomini e Donne, Teresa sbotta con i corteggiatori: "Andate a f***, Maria voglio persone normali"

(Nel video sopra lo sfogo di Teresa in studio)

Ha perso le staffe Teresa nella puntata di giovedì. La tronista è stanca del comportamento dei suoi corteggiatori, secondo lei più attenti e interessati alle telecamere che a un eventuale storia d'amore.

"I miei mi dicono che questa è televisione e ci sto mettendo troppo cuore, ma io sono fatta così - ha spiegato in lacrime - Se ho deciso di venire qua non è perché ho difficoltà fuori da qua, ma perché fuori da qua esistono così tante distrazioni, esiste così tanta me***. Io qui faccio un lavoro immenso su me stessa. Anche io ho sbagliato, anche io so fare la str***, ma non voglio sbagliare più, voglio fare bene. Voglio amare tanto".

Teresa sa quello che vuole ed è pronta a mandare tutti a casa se non hanno le idee altrettanto chiare. Lo scontro più acceso con Andrea: "Resta al posto tuo e trovatele come sei tu - ha tuonato - Commenti e metti like a tutte strafighe che fanno parte del mondo dello spettacolo, la gente mi manda gli screen su di te, su Antonio, su Luca. Come se io non esistessi, invece io sono qui per un motivo. Andatevene a fa***". Infine l'appello a Maria: "Ti chiedo con tutto il cuore di farmi scendere persone normali. Stanno troppo a pensare alla luce rossa, che quando si accende si abbagliano e nessuno capisce più un ca***".