UeD, Maria mette a dieta Tina: ecco quanto pesa (e quanti kg dovrà perdere)

Tina Cipollari dovrà perdere venti kg entro Natale. E' questa la sfida lanciata da Maria De Filippi alla sua opinionista, che più volte aveva espresso il desiderio di dimagrire nel corso delle puntate di 'Uomini e Donne'. E così la nuova stagione del programma di Canale 5 si apre con una novità: l'ingresso (episodico, s'intende) nel cast di un nutrizionista che seguirà la bella 53enne. La prima puntata del dating show va in onda domani, lunedì nove settembre, su Canale 5.

Peso e dieta di Tina Cipollari

Ma quanto pesa Tina Cipollari? Si parte da un peso di partenza di 84 kg. Durante le registrazioni avvenute in questi giorni, il professionista è entrato in studio “armato” di bilancia, pronto a dispensare consigli e verificare i dati corporei di partenza. Tina ha accettato di rendere noto qual è il suo peso attuale e, insieme, hanno stabilito il pesoforma da raggiungere e la massa da perdere: in 4 mesi dovrà perderne 20 per arrivare alla fine del 2019 in forma perfetta.

Anche Gianni Sperti, come la collega, si è sottoposto alla "prova", ma lui non avrà bisogno di alcuna dieta, dal momento che pesa 75 kg, ovvero il giusto considerate la sua forma fisica e la sua altezza.