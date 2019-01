Uomini e Donne, nuovo round tra Gemma e Tina: il gavettone e le lacrime della dama

(Nel video sopra la lite tra Gemma e Tina)

Il nuovo anno non sembra portare novità per Gemma e Tina. Tra le due la tensione è sempre alle stelle e nell'ultima puntata, ancora una volta, si è sfiorata la rissa. Dopo un battibecco in studio, l'opinionista e la dama sono andate in camerino per un chiarimento vis-à-vis, ma è bastato poco a far esplodere la bomba.

"Basta parlare male di me, stai tutto il giorno a spettegolare" ha tuonato Tina prima di fare un gavettone a Gemma, rimasta di stucco. Poi la rincorsa nel backstage: "Dammi questo straccio di vestito e asciugami i capelli" ha urlato la dama, accapigliandosi con la rivale che non smetteva di ridere.

Tornata in camerino le lacrime e quelle parole amare per Paolo: "E' stata una delle persone più deludenti che ho conosciuto in questi 10 anni, è di una falsità incredibile. Io voglio essere apprezzata, ammirata, considerata e lui non l'ha fatto. Lui è peggio degli altri".