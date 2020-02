Valentina Pegorer, moglie di Boss Doms, debutta al timone di un programma tv

La 'gang' di Achille Lauro invade la scena mediatica. Dopo la show sul palco del Festival di Sanremo con Boss Doms - dove il rapper e il suo chitarrista hanno regalato al pubblico performance da ricordare sulle note del loro brano 'Me ne frego' -, non poteva esserci volto migliore di Valentina Pegorer, moglie di Boss Doms, ad affiancare Emis Killa alla conduzione di YO! MTV Raps, la versione italiana del leggendario programma di MTV USA interamente dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop. La trasmissione va in onda a partire dalla prossima primavera in prima tv su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV), il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia.

Chi è Valentina Pegorer, conduttrice e moglie di Boss Doms

Si ciba di musica da sempre, in particolare di musica rap e di tutto ciò che ha a che fare con la street culture. Valentina Pegorer, classe 1990, è stata volto di alcuni tra i più grandi eventi musicali internazionali come Rockin’1000 e Primavera Sound di Barcellona. Nota al grande pubblico tv con la memorabile edizione di Pechino Express quando vinse l’edizione 2017 in coppia con la DJ Ema Stokholma, è sempre alla ricerca di nuove sonorità e nuove emozioni.

Mamma di una bimba di appena un anno avuta da Edoardo Manozzi in arte Boss Doms produttore e dj romano, spalla di Achille Lauro, Valentina è forse la capostipite di una nuova generazione di VJ, icone della musica in tv per oltre un decennio. “Vivo la musica come estensione della parola, la ascolto, la studio, la suono, fa parte di me. Condurre un programma tv è sempre una nuova sfida che affronto con grinta – afferma Valentina Pegorer - ma essere protagonista di un cult come di YO! MTV Raps è davvero entusiasmante. Conoscevo il format Usa perché, frequentando l’ambiente della musica underground, se ne è sempre parlato come di un punto di riferimento della cultura urbana".

Ed è anche in virtù della presenza del marito al Festival che Valentina è finita giorni fa al centro della scena mediatica. Il motivo? Il bacio scoccato tra Lauro e Doms sul palco dell'Ariston durante una performance: "Esempio di messaggio che ricevo spesso: ‘Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonchè padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?’ - ha scritto su Instagram, incalzata dai follower - Esempio di mia risposta: ‘Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?’. Gli schemi sono nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso? Grazie Edoardo, non potresti essere che tu".

Tutto su YO! MTV Raps, il nuovo programma di MTV Italia

Dopo Regno Unito, Germania, Africa e Asia, anche in Italia YO! MTV Raps vuole presentarsi come una vera e propria novità per il panorama televisivo attuale. Un punto di vista alternativo non solo per far conoscere in maniera più approfondita la scena rap italiana, ma anche per parlare più da vicino ai giovani, attraverso i generi musicali che oggi più li rappresentano. Da sempre, infatti, MTV ha un rapporto storico con le nuove generazioni con le quali ha uno scambio continuo capace di alimentare una relazione onesta e diretta.

Dopo il suo debutto 30 anni fa – il 6 agosto 1988 – YO! MTV Raps è diventato il punto di riferimento per lo scenario hip hop. L’avvento del programma ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione della musica rap: ha contribuito a creare un interesse mondiale per il genere e ha aumentato l’attenzione nei confronti della cultura hip hop, diventando un fenomeno mainstream musicale a livello mondiale.