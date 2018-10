VIDEO | Tu sì que vales, Valeria Marini deve fare la pipì: delirio in studio

Durante la puntata di Tu sì que vales, andata in onda sabato 27 ottobre, in prima serata, è successo l'inaspettabile. Tra un'esibizione e un'altra, Valeria Marini ha chiesto dove fosse un bagno per fare la pipì e in studio è scattata l'ironia. Teo Mammucari l'ha seguita per capire se davvero la Valeriona nazionale avesse un bisogno fisiologico e poi, stravolto da quanto visto ha detto: "Maria sospendiamo la puntata perché Valeria deve andare in bagno". Tra le risate del pubblico, la ciliegina sulla torta l'ha messa Belen che si è messa a mangiare in diretta e poi ha detto: "Ora scappa la pipì anche a me".