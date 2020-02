Valerio Scanu a 'Vieni da me', ecco il perché del suo lungo post su Instagram

Ha creato molto scalpore il lungo post apparso sul profilo Instagram di Valerio Scanu scritto dal cantante sardo subito dopo la conclusione del programma condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Uno sfogo in cui 'l'Angelo' ha parlato del suo periodo buio e della sua gratitudine nei confronti della presentatrice che l'ha voluto in trasmissione. A distanza di qualche giorno Valerio Scanu è stato ospite a 'Vieni da me' dove, oltre a parlare del post, ha raccontato la sua esperienza facendo riferimento ai dissapori sorti con il giurato Guillermo Mariotto.

Valerio Scanu: "Volevo ritirarmi"

"L'ho scritto alle 3 di mattina quando sono rientrato dal programma. Avevo bisogno di scrivere i miei pensieri a caldo - ha spiegato -. Ho raccontato quello che è successo. Non mi vergogno a dire che l'anno scorso non ho fatto un concerto, non capivo dove fosse il problema. Ad un certo punto stavo per dire basta, mi sarei voluto ritirare dalla musica, ma solo dal punto di vista lavorativo. Non ho una crisi economica o finanziaria, la mia è una crisi artistica".

Lo scontro con Guillermo Mariotto

Poi il discorso è finito sul giurato Guillermo Mariotto e sulla frase detta nei confronti dell'Angelo che ha creato qualche polemica: "È la versione gay di Zucchero Fornaciari". "Tutti si aspettavano una risposta da parte mia dopo che ho tolto la maschera. - ha spiegato - In realtà gli rispondevo nelle clip, in maniera sobria e ponderata, rispetto a quella che avrei dato, al vetriolo, io continuerò a non rispondere a lui. Posso dire che è stato coerentemente e costantemente fuori luogo durante le sue esternazioni. Lui doveva avere un ruolo, lui è stato scelto per scavare nell'animo nel personaggio, invece ha fatto un po' così... Appena ha detto "la versione gay di Zucchero Fornaciari"... nemmeno Milly sapeva dove guardare, avrà pensato 'dice un sacco di cazzate ne ha dette una anche quella volta'".

Il messaggio nella clip

Scanu quindi ha utilizzato dei messaggi indiretti per rispondere a Mariotto. In una delle clip registrate con volto coperto e voce camuffata dice: "C'è stata un'unica nota stonata e non era la mia. Prima di etichettare le persone, bisognerebbe ricordare che ognuno di noi è anche molto altro, ed io che sono un angelo mi limiterò a dire che tra noi due quello che indossa la maschera sei tu. Non mi sono mai piaciute le etichette, i giudizi affrettati, la superficialità. Questa volta ho avuto un alleato: la maschera. Questo volto senza espressione mi ha protetto dal filtro del giudizio delle persone, dalla speculazione delle chiacchiere".