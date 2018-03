Valerio Staffelli smentisce le accuse sulle droghe e si sottopone al test del capello

Valerio Staffelli ha voluto togliere ogni dubbio a quanti nei giorni scorsi avevano insinuato un suo presunto uso di droghe.

L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ si è sottoposto al test del capello, un esame tossicologico che prova l'eventuale uso di droghe, presso la struttura sanitaria della ASST di Monza.

Come racconta Monza Today, a darne notizia è stato lo stesso Direttore Generale Matteo Stocco che ha postato alcuni scatti che immortalano Staffelli mentre si sottopone all'esame del capello in ambulatorio e in compagnia del personale della struttura dopo il test.

A indurre Staffelli a sottoporsi al test è stata la volontà di smentire le accuse rivolte da un follower che aveva commentato una fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram, insinuando, forse ironicamente, che avesse fatto uso di droghe.

Qualche media poi aveva ripreso il commento travisando, sostenendo con un titolo sbagliato che riprendeva la frase, le accuse infondate rivolte all'inviato. In realtà la foto scattata ritraeva Staffelli stanco ma provato dopo diciannove ore di appostamenti per la consegna di un tapiro, come da lui stesso specificato in seguito alle polemiche scaturite dall'episodio.

Per smentire le voci circolate Staffelli si è sottoposto al test, decidendo di far parlare i risultati. I riscontri degli esami sono stati ritirati lunedì, giornata in cui sono state scattate anche le fotografie nel presidio ospedaliero. L'esito, ovviamente, è stato negativo.