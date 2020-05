Claudio Bisio e Vanessa Incontrada di nuovo insieme per un’edizione virtuale di ‘Zelig’

Oltre 300 comici saliranno sul palco virtuale di 'Zelig Covid Edition', la maratona benefica che avrà luogo sabato 30 maggio dalle 18 in diretta streaming www.natlive.it condotta dalla coppia Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, già al timone del programma che andò in onda su Canale 5 dal 2004 al 2010.

"Centinaia di migliaia di artisti e lavoratori dello spettacolo sono in grave difficoltà per via della pandemia che stiamo vivendo e purtroppo sappiamo che lo spettacolo dal vivo sarà uno degli ultimi a ripartire. Noi di Zelig sentiamo la responsabilità di accendere una luce su questo mondo, spesso tenuto fuori dai progetti sul futuro della nostra nazione, e di sostenere una raccolta fondi per chi tra noi è più in difficoltà": questa la dichiarazione di intenti con cui Zelig ha chiamato a raccolta il mondo della comicità e riunito in un grande evento digitale comici, attori e autori che hanno calcato le scene nel corso dei 34 anni di storia dello storico locale milanese. "Sentiamo la responsabilità, pur nella grande sofferenza economica che anche noi stiamo vivendo - dichiara Giancarlo Bozzo di Zelig - di dire una parola e accendere una luce su questo mondo spesso tenuto fuori dai discorsi sul futuro della nostra nazione".

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali ha inviato agli organizzatori una lettera di sostegno: "Sono molto felice della iniziativa Zelig Covid Edition - scrive Dario Franceschini - è un'idea importante a favore delle lavoratrici e lavoratori del settore dello spettacolo italiano che, non da oggi considero strategico, per la cultura italiana".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appuntamento è fissato per sabato 30 alle 18. Dopo la presentazione iniziale di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada saranno trasmessi i primi contributi video degli artisti. A partire dalle ore 21.00 Claudio Bisio e Vanessa Incontrada condurranno lo spettacolo live accompagnati dai numerosi colleghi tra testimonianze, musica e tante risate. La diretta streaming su www.natlive.it terminerà a mezzanotte e a seguire fino a notte fonda proseguiranno i tanti contributi video. Più di 300 comici e artisti si sono uniti all'iniziativa per chiedere che la luce sul mondo dello spettacolo resti accesa e che l'aiuto di cui tanti hanno bisogno per sopravvivere, arrivi certo dal Governo, ma anche dal pubblico che vorrà donare secondo le proprie disponibilità, da chi ha sempre seguito e seguirà i suoi beniamini, che li hanno fatti e li faranno di nuovo divertire. Tutti gli artisti che vorranno aderire potranno farlo in questi giorni scrivendo alla mail zeligcovidedition@zeligmedia.it.