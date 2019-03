Vanoni e Patty Pravo show da Fazio, poi il gelo: "Da quanto siete amiche?"

Dopo lo spassoso siparietto sul palco dell'Ariston e il bacio dietro le quinte al Festival di Sanremo, Ornella Vanoni e Patty Pravo hanno regalato nuove gag domenica sera a 'Che tempo che fa'. Difficile per Fazio tenere sotto controllo la situazione, impossibile per il pubblico trattenere le risate.

Aneddoti, esilaranti botta e risposta, poi la domanda: "Da quanto siete amiche?". Spiazzante la risposta della Vanoni: "Da mai", che ha gelato il conduttore, poi scoppiato in una sonora risata, come immaginiamo chiunque anche a casa. "E' una cosa recente, telefonica - ha spiegato Ornella - Ci chiamiamo tutti i giorni e ci diciamo come va". Chi non vorrebbe intercettarle...