"Sei una zo***", Ornella Vanoni senza peli sulla lingua con Mara Venier

Con Ornella Vanoni lo show è garantito. I programmi televisivi ormai se la contendono e lei non delude, regalando sempre esilaranti siparietti con la sua spiazzante schiettezza. Così a "Domenica In", quando Mara Venier nel bel mezzo dell'intervista le chiede insistentemente se davvero non ha mai avuto un flirt con Franco Califano, la cantante risponde senza mezzi termini: "Non ho mai fatto l'amore con Califano, ma come ve lo devo dire? Se lo avessi fatto l'avrei detto, ma non l'ho fatto".

La padrona di casa, incredula, continua a insinuare e si cerca la stoccata: "Mica dovevo darla a tutti. Tu gliel'avresti data?". I sorrisi maliziosi di Mara sanno di un "sì", ecco allora la sentenza: "Tu sì, certo che sì! Zo***". Impossibile trattenere le risate, che sono proseguite sui social dove poco dopo è finito il video.

Non finisce qui. Un'altra gag irresistibile c'è stata quando Milly Carlucci l'ha invitata a "Ballando con le stelle" e lei è andata subito al sodo: "Se io vengo, quanto mi danno?".