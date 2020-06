Ascolti tv, Mara Venier segna un nuovo record (in barba ai pettegolezzi sul gesso)

Se c'è qualcuno che ha saputo inventare un intrattenimento perfettamente congeniale al momento storico che stiamo vivendo, questa è Mara Venier. Rispettosa e compiutamente nazionalpopolare, la sua Domenica In si è rivelata il luogo della perfetta alternanza tra leggerezza e attualità per gli italiani alle prese con l'emergenza coronavirus. Tanto da riuscire, anche in una fase così complicata, a fidelizzare nuovi telespettatori. A confermarlo i numeri: la puntata in onda ieri ha segnato un nuovo record di ascolti, con quasi 3 milioni di spettatori e il 22% di share. In barba ai pettegolezzi sul suo infortunio.

L'ultimo appuntamento con Domenica In è stato seguito, nel dettaglio, da 2 milioni 975 mila spettatori nella prima parte (19,89%) e da 2 milioni 763 mila (22,11%) nella seconda, attestandosi ancora una volta come il programma più visto della sua fascia. A stagione inoltrata (e ormai quasi terminata), resta la trasmissione più vista del day time.

Non a caso tra gli ospiti di ieri alcuni dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo. Da un'artista del calibro di Gianna Nannini, che ha scelto la Zia Mara per festeggiare pubblicamente il compleanno (un colpaccio, se si pensa alla proverbiale riservatezza della cantante), a Stefano De Martino, qui per raccontare tutte le novità della nuova stagione di Made in Sud. Fino all'emozionante omaggio ad Alberto Sordi nel centenario dalla nascita, con protagonisti Giovanna Ralli e Cristian De Sica. E ancora il punto sull'emergenza con Prof. Matteo Bassetti, infettivologo e Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale ‘San Martino’ di Genova.

La rivincita sui pettegolezzi

E pensare che la puntata era stata anticipata dal caos dei pettegolezzi. Tutta colpa di una battuta fatta da Gianni Ippoliti ad Uno Mattina In Famiglia, proprio in riferimento al recente infortunio di Mara, costretta ad andare in onda col gesso a causa di una frattura al piede. "Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive", ha detto Ippoliti durante la sua rubrica di satira sul gossip, aggiungendo inoltre che il picco di share sarebbe stato, a suo avviso, l'esibizione del piede ingessato. "Ma mica conduce con i piedi", la replica di Tiberio Timperi.

Un botta e risposta che non era piaciuto a Venier ("pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo"), ma di fronte al quale la conduttrice ha fatto ciò che le riesce meglio: rispondere con i fatti. E i fatti raccontano di una Domenica In sempre più amata dal pubblico.