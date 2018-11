Ventura-Mammucari a "La Pupa e il Secchione", Papi tranchant: "Un errore"

"Andrebbero sperimentate cose nuove, anche format. Perché devi rifare una cosa ideata da un altro?". Non fa sconti Enrico Papi, che in un'intervista a TvBlog ha espresso tutte le sue perplessità sul ritorno in tv de "La Pupa e il Secchione", programma ideato e condotto da lui più di dieci anni fa, che andrà di nuovo in onda su Italia 1 il prossimo anno.

Al timone della nuova edizione sembrano essere stati confermati Simona Ventura e Teo Mammucari, una coppia esplosiva ma comunque, secondo Papi, fuori luogo. "Non penso che Simona Ventura possa accettare di condurre un programma fatto da me - ha spiegato - E' come se io volessi fare l'Isola dei Famosi. Lei è bravissima nei programmi con le persone famose, ma La Pupa e il Secchione l'ho inventato io su misura con Simona Ercolani". Stesso discorso vale per il collega Teo: "E' proprio sbagliato, è come quando Mammucari ha rifatto Sarabanda, un altro programma nato con me. Non ero solo il conduttore, ma il creatore. E' un errore".

Papi però ammette anche che Mediaset ci aveva provato a riaverlo: "Mi ha chiamato, ma io, stando in Sky, non posso farlo". E allora palla a Simona e Teo.