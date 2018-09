"Verissimo" anticipazioni, il colpaccio di Silvia Toffanin: ecco chi porta in studio

Si scaldano i motori di Verissimo che tornerà ad occupare il suo posto, nel sabato pomeriggio di Canale 5, dal prossimo 15 settembre. E a meno di 10 giorni dal debutto della nuova stagione, iniziano a trapelare i nomi dei primi ospiti.

Silvia Toffanin è la confermatissima conduttrice di Verissimo. La presentatrice tornerà a presiedere il salotto di Canale 5 e ad intervistate in modo pungente, ma anche delicato e ironico, personaggi del mondo della tv, del cinema, della musica.

Verissimo, anticipazioni: ospiti della prima puntata

Stando a quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, il talk show di Mediaset ripartirà alla grande con ospiti amatissimi dal pubblico. Nella prima puntata dovrebbe esserci Francesco Totti, che si racconterà non solo come ex calciatore, ma soprattutto come marito e papà. Dovrebbero esserci anche Simona Ventura insieme al figlio di Bettarini, Niccolò. E si vocifera anche il "bis" di Corona, anche se l'ultima volta con la Toffanin non era andata benissimo.

Secondo un'indiscrezione di Tv Blog, a scendere le scale dello studio di Verissimo saranno anche Al Bano Carrisi con la figlia Cristel (chissà se ci saranno anche Jasmine e Al Bano junior che, in questi giorni, hanno fatto il loro debutto nella mondanità al Festival del Cinema di Venezia).

Verissimo: Silvia Toffanin invita Chiara Ferragni

Non è tutto, perché il vero colpaccio di Silvia Toffanin alla prima puntata di Verissimo, potrebbe essere un altro. Stando a quanto si legge su Il Fatto Quotidiano, infatti, la protagonista assoluta, alla ripartenza del talk show, potrebbe essere Chiara Ferragni. Sì, proprio lei, neo sposa, potrebbe raccontare alla Toffanin retroscena e curiosità sul matrimonio con Fedez e sul futuro della coppia.

Nella nuova stagione di Verissimo, poi, non mancheranno, come sempre, le parentesi dedicate ai programmi tv più attesi dell'autunno di Mediaset: Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip e, a seguire L'Isola dei Famosi, Amici e tanto altro.