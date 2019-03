Verissimo, Maria De Filippi cambia le carte in tavola a Silvia Toffanin

Arriva il serale di Amici e qualcosa cambia anche per Verissimo.Ebbene sì. Da sabato 30 marzo, infatti, il talent show di Maria De Filippi non andrà più in onda il pomeriggio (ma in prima serata, appunto) e, dunque, Silvia Toffanin avrà più tempo per il suo Verissimo.

Verissimo cambia orario

Canale 5 ha infatti deciso di affidare alla conduttrice lo spazio televisivo libero dal prossimo sabato. Verissimo inizierà alle 15, per terminare sempre ale 18,45 e poi lasciare spazio ad Avanti un altro, quiz show con Paol Bonolis e Luca Laurenti.

Un'ulteriore conferma questa, per Silvia Toffanin che, anche nella stagione 2019 di Verissimo, sta riscuotendo un buon successo da parte del pubblico, sempre con ospiti di spicco, con interviste interessanti capaci di tenere incollati allo schermo i telespettatori anche di sabato pomeriggio.

Nell'ultima puntata "standard" di Verissimo, abbiamo visto tra i protagonisti Belen Rodriguez (che ha parlato anche del suo riavvicinamento con Stefano De Martino) e Sabrina Ferilli (che emozionata ha parlato della fiction "L'amore strappato" che la vedrà protagonista prossimamente su Canale 5). Nella prima puntata "lunga", invece, tra gli ospiti della Toffanin ci saranno i ragazzi de Il Volo, Lino Banfi, gli attori di After e un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.