La produzione di 'Verissimo' non ci sta: il messaggio contro Eliana Michelazzo

Mai account di 'Verissimo' fu così attivo. Ma, del resto, chi l'aveva mai visto uno scandalo mediatico come quello di "Pratiful", ovvero la messinscena del finto matrimonio (con tanto di finto marito e finti figli) della showgirl Pamela Prati? E così, questa mattina, il profilo Instagram della trasmissione si è visto costretto a smentire in tutta fretta le ultime dichiarazioni di Eliana Michelazzo, ex agente della showgirl sarda, dopo aver smentito in passato la stessa Prati e la partecipazione di Eliana al 'Grande Fratello'. Oggetto del contendere l'ormai leggendaria "esclusiva" che Pamela Prati aveva concordato con il programma condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo contro Eliana

"Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse ieri sera sui social - si legge sul profilo ufficiale della trasmissione - in merito all’esclusiva di Verissimo. Come già ribadito più volte in trasmissione l’esclusiva riguardava solo e solamente le immagini del matrimonio, non altro". Il messaggio arriva a seguito di questa Instagram Stories, apparsa nella notte sul profilo di Eliana: "Tengo a precisare che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo (ad aprile, ndr), è nato ed stato proposto da me per tutelare l’agenzia, che avendo un contratto di esclusiva con Verissimo, non poteva mostrare foto, rilasciare interviste o semplicemente parlare in altre trasmissioni del matrimonio. Solo ed esclusivamente per questo è stato sottoscritto un patto di riservatezza tra noi! Per nessun’altra ragione". Ma la "ragione" non reggerebbe, almeno secondo Toffanin.