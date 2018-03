Omofobia all'Isola, Bossari rompe il silenzio: “Pronti a prendere provvedimenti”

“Sarebbe gravissimo affermare qualcosa di omofobo, anche perché ci sono tantissime persone che stanno soffrendo e subiscono atti di bullismo per questa ragione”. Così Daniele Bossari commenta le dichiarazioni fatte da Craig Warwick, settimana scorsa proprio a Verissimo, in merito all’atteggiamento di Franco Terlizzi nei suoi confronti a L’isola dei famosi.



Sul web, infatti, è montata la polemica di fronte al mancato approfondimento della questione durante l'ultima puntata. E Bossari, per placare le acque, è intervenuto in prima persona. A Silvia Toffanin confida: “Non è stato possibile affrontare questo argomento martedì sera, ma lo svilupperemo nella prossima puntata” - e aggiunge - “Bisogna sentire anche la versione di Franco e che ci sia un confronto tra loro per capirsi. Poi sono sicuro che, qualora risulterà vero, saranno presi dei provvedimenti”.

"Canna-gate? Vorrei si tornasse a parlare dell'Isola"

Infine, sul famoso ‘canna-gate’ - ovvero il presunto uso di marijuana da parte di Monte - Daniele dichiara. “E’ stato giustissimo per il pubblico che ci guarda aver fatto il punto della situazione, mi piacerebbe però che questa cosa scemasse un pochino e si tornasse a parlare dell’Isola, di quello che accade, degli amori e delle litigate”.