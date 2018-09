Verissimo, Marco Bocci ricorda i giorni in ospedale: "E' stata una cosa seria"

(Nel video sopra l'intervista di Marco Bocci a Verissimo)

Non ama molto parlare della sua vita privata, ma a Verissimo Marco Bocci si è lasciato andare raccontando per la prima volta in tv del grave problema di salute che a maggio lo ha costretto a un lungo ricovero. Toccato nel ricordare quel periodo, l'attore ha spiegato come sono andate le cose: "Quando ne fai troppo il tuo corpo ti dice che ti devi riposare. Un semplice herpes non si è fermato alle labbra ma è andato al cervello. E' stata una cosa seria, ma sono stato fortunato".

In ospedale hanno subito individuato la causa e iniziato la cura, questo ha permesso all'attore di non riportare conseguenze. "L'abbiamo sfangata" ha commentato Bocci, che ancora si emoziona quando ripensa a tutto l'affetto ricevuto in quei giorni: "In quel momento mi rendevo poco conto, poi ho ripreso il telefono e mi sono reso conto dell'amore della gente. Mi sono arrivati tantissimi messaggi, è stato incredibile".