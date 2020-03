‘Verissimo’ torna in onda con ‘Le storie’: in replica le interviste di Silvia Toffanin

Sospese le puntate con i nuovi contenuti per l’emergenza sanitaria in corso, ‘Verissimo’ torna in onda sabato 21 marzo alle ore 16.00, su Canale 5, con ‘Le storie’, una raccolta delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso della stagione 2019-2020. "Con l’intento di regalare qualche ora di leggerezza e di emozioni, Verissimo si stringe in un abbraccio ideale a tutti coloro che stanno vivendo questo difficile momento", si legge nella nota stampa di Mediaset.

Verissimo – Le storie, gli ospiti di sabato 21 marzo 2020

Nel primo appuntamento di ‘Verissimo – Le storie’ Canale 5 ripropone l’intervista a Emma Marrone che a novembre raccontò i suoi dieci anni di carriera e il recente intervento chirurgico; quella a Francesco Totti, ospite lo scorso settembre per parlare della sua vita privata e del desiderio di avere altri due figli dalla moglie Ilary Blasi; al trio di cantanti ‘Il Volo’ e quella ad Antonella Clerici che a settembre raccontò del suo momentaneo allontanamento dalla tv.

Coronavirus, i programmi di Mediaset sospesi durante l’emergenza

Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo. Sospesi, pertanto, “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta. Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da “Mattino Cinque” a “Pomeriggio Cinque”, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità.