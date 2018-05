Verissimo trasloca a Roma: Speciale Amici con Maria De Filippi

Silvia Toffanin fa le valigie e trasloca a Roma con il suo Verissimo, ma solo per questa settimana. Come ormai da tradizione, sabato 12 maggio torna lo speciale dedicato ad "Amici".

Una puntata evento negli studi del talent di Maria De Filippi, con la padrona di casa intervistata in esclusiva dalla Toffanin. Grande spazio, poi, alle storie dei ragazzi della squadra Blu (Carmen, Einar e Lauren) e di quella Bianca (Biondo, Irama, Emma e Bryan). Oltre ad esibirsi in studio, i ragazzi rivedranno per la prima volta le immagini del loro percorso artistico all'interno della scuola di Amici.

"Amici di Maria De Filippi" è da sempre una fucina di talenti. Tra gli artisti che hanno trovato un posto nel firmamento del mondo dello spettacolo saranno in studio Stash con i The Kolors, band che dalla vittoria del talent nel 2015 non si è più fermata.

A poche settimane dall'attesissima finale del talent show di Canale 5, in una puntata ricca di sorprese emozionanti, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e il direttore artistico Luca Tommassini sveleranno grandi novità nel meccanismo di eliminazione dei ragazzi.