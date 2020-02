Al Bano e Romina Junior, dopo Sanremo ospiti a Verissimo

Al Bano Carrisi, reduce dall'ospitata al Festiva di Sanremo, sarà nel salotto di Verissimo assieme a sua figlia Romina Junior nella puntata che andrà in onda sabato 8 febbraio alle ore 16 come sempre su Canale 5.

Il problema di salute di Romina Junior

Tra gli argomenti affrontati nell'intervista a Silvia Toffanin padre e figlia hanno parlato dei problemi di salute per stavano per compromettere la carriera artistica di Romina Carrisi: “Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. - ha raccontato - Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo”.

Al Bano e Romina di nuovo insieme per lavoro

La 32enne ha commentato il riavvicinamento dei genitori, anche se solo per motivi professionali: "Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole. Sono felice e rasserenata. Non capivo alcune decisioni di mio padre, ma ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene diverso. Ho dovuto mettermi nei suoi panni per capire la sua prospettiva. Ogni tanto discutono, io sono bravissima a spegnere i fuochi”.

Il ricordo della mamma Jolanda

Da entrambi un pensiero è stato rivolto alla madre di Albano, Jolanda, venuta a mancare di recente dopo una malattia.

“È stata una donna straordinaria, era impastata di verità. - ha detto il cantante di Cellino San Marco - Lei ha sempre dato tutto a tutti e non accettava nell’ultimo periodo di dover essere nelle mani degli altri. Insieme a mio padre, ho avuto due incredibili regali da Dio, sono stati la mia Bibbia umana e quotidiana". Poi Romina Junior sorridendo ha aggiunto: "È stata una nonna tosta. Con lei in casa c’era sempre un’irruzione pugliese”.