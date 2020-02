Verissimo, anticipazioni: Alena Seredova in studio con il pancione

La bellissima Alena Seredova è ospite nel salotto di Verissimo nella puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 8 febbraio alle ore 16. Si tratta della sua prima intervista con il pancione. Nell'intervista con Silvia Toffanin, la Seredova ha smentito le voci circolate nei giorn scorsi sull'arrivo di un fiocco rosa precisando: “Ho un patto con miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita”.

Alena Seredova, terza gravidanza a 42 anni

“Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, (David Louis e Lee Thomas, avuti dall’ex marito ndr) non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio. pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”.

Quando ha scoperto di essere incinta

“Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. - confessa la modella ceca - Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè”.