Verissimo, Silvia Toffanin sbotta contro Corona. Poi rimprovera il pubblico: "Non applaudite"

(Nel video in alto, l'intervista di Fabrizio Corona a 'Verissimo')

Tensione in diretta tra Silvia Toffanin e Fabrizio Corona. La conduttrice, mai sopra le righe, è sbottata contro l'ex re dei paparazzi durante un'intervista a proposito di Silvia Provvedi, ex fidanzata di lui. Poi, di fronte al vociare del pubblico, ha invitato a non battere le mani.

A far arrabiare Silvia, in particolare, l'atteggiamento con cui Corona ha spiegato di non essere mai stato innamorato della ex. "Non l'ho mai amata, ma mi sono convinto io stesso dello storytelling a proposito della nostra storia". "Quindi ci hai preso in giro" - ha replicato la conduttrice - "Tu vivi nel tuo mondo di gossip che ti sei creato tu, ma potresti vivere come una persona normale e dire la verità". Corona ha risposto affermando che dopo la galera un ex detenuto non è del tutto lucido né così forte da comprendere davvero cosa vuole davvero. "Ti rendi conto piano piano delle cose"

"Silvia ha rischiato di ammazzarmi più volte per litigi di una sera, mi ha tirato vasi...", ha poi dichiarato Corona, definendo la ex compagna una persona non completamente tranquilla. Qui un tentativo di applauso da parte del pubblico, immediatamente stoppato da Silvia: "A me Silvia è sempre sembrata una persona matura ed equilibrata. Voi (al pubblico, ndr) non potete dire bravi perché non sappiamo davvero com 'è questa ragazza".

Corona: "Mi chiedo come ca**o ho fatto a stare con Silvia"

E ancora Silvia: "E' brutto che tu parli così di una donna. Mi dispiace umanamente per la donna che è Silvia perché la vedevo davvero convinta. L'ho vista triste, disperata felice per te" . Corona: "Se vuoi litigare, litighiamo. Ma io non ho detto che non me ne è mai fregato niente, io ho detto che non l'ho amata. Le uniche donne della mia vita sono la mia ex moglie (Nina Moric, ndr) e la mia fidanzata Belen Rodriguez. Non è che sicomme mi è stata dietro nei due anni in galera allora devo sacrificare la mia vita per lei. Se ero il 'Signor X' voglio vedere se ci stava... Oggi io la guardo in tv e mi chiedo come ca*o ho fatto a starci insieme, non provo nulla per lei. Lei non ha bisogno di me". Silvia: "Meglio per lei"