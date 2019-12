Uomini e Donne, ecco la scelta (a sorpresa) di Veronica | VIDEO

(In alto, il video della scelta di Veronica)

Una scelta 'a sorpresa'. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio Veronica Burchielli ha deciso di lasciare il trono per uscire dalla trasmissione insieme ad Alessandro Zarino. Un colpo di scena, visto che - almeno in un primo momento - la tronista aveva detto di no al corteggiatore.

E così nell'ultimo appuntamento con il Trono Over, Veronica ha fatto un passo indietro. "L'unica cosa di cui mi pento è stata quella di aver accettato subito la proposta del trono, senza lasciarmi del tempo per riflettere", ha detto la ragazza nel tentativo di giustificare la sua confusione. Burchielli gli ha prima chiesto tornare in studio in modo da ricevere da lui un corteggiamento alla pari con gli altri pretendenti, ma poi subito dopo ha deciso di proseguire la conoscenza fuori dal programma, al riparo dalle telecamere.

E' stata Maria ad aiutare Veronica nella scelta di uscire dal programma con Alessandro. Lei, infatti, era ancora un po' perplessa. "Magari è la paura di star male, magari sono i miei 21 anni - ha detto - Io sono sicura che il nostro è un percorso che avrebbe senso. Se lui vuole proseguire qui ok, altrimenti continuiamo fuori". E Alessandro ha colto la palla al balzo: "Era quello che volevo", ha risposto, per poi andare ad abbracciarla. E tutto è bene quel che finisce bene.